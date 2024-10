10 lugares surpreendentes em Milão que revelam novos designs

Destaque para o modelo Cimbali Rapida, do início da década de 1930.

2 - Igreja de San Giovanni Bono Construída em 1958 no bairro de Sant'Ambrogio, a igreja de formato peculiar é obra do arquiteto Arrigo Arrighetti. Sua fachada triangular de concreto lembra uma barraca de camping, enquanto seu interior é alegre e acolhedor, com vidros coloridos espalhados pelo ambiente.

3 - Sofá "Michetta", no Museu Poldi Pezzoli O sofá, criado pelo renomado arquiteto, designer, pintor e escultor Gaetano Pesce em 2005, tem seu formato inspirado em um dos pães mais simples produzidos nas ruas de Milão, a michetta - cuja fermentação e tempo de cozimento nunca são iguais. Assim, a Michetta de Pesce também nunca é igual, já que os funcionários do museu sempre a exibem de modos diversos.

4 - Monte Amiata É um gigantesco complexo residencial no bairro Gallaratese. O nome é da Companhia Mineira Monte Amiata, que financiou a construção em uma zona até então, totalmente inserida no campo.

O projeto é de Carlo Aymonino e Aldo Rossi no final da década de 1960, época que marcou a construção de grandes complexos residenciais populares em muitas cidades italianas. Todas as residências são diferentes umas das outras e algumas ainda preservam detalhes do projeto inicial. A biblioteca local é a cereja do bolo.

5 - Palácios cilíndricos de Angelo Mangiarotti Três pequenos cilindros aparecem na rua. Apoiados em pilares de palafitas, possuem exuberantes jardins nos telhados.