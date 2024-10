Itália celebra Prêmio Sakharov para opositores venezuelanos

A coligação decidiu então candidatar González, diplomata de carreira, que é considerado pelo Parlamento da UE como o vencedor das eleições de 28 de julho.

A controvérsia sobre o resultado nas urnas desencadeou uma onda de protestos no país latino-americano. Após o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e o CNE terem validado a reeleição de Maduro, mesmo sem apresentar as atas do pleito, González, que foi alvo de mandado de prisão, se exilou na Espanha, enquanto Corina Machado não aparece em público há várias semanas, mas nega ter fugido do país.

Essa é a segunda vez que a UE premia a oposição ao chavismo na Venezuela; a primeira foi em 2017 e homenageou prisioneiros políticos listados pela ONG Foro Penal Venezolano. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.