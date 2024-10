Família alega que erro jurídico a fez 'esquecer' terras de Jeri por 20 anos

Com a deixa, os advogados foram em busca do ato de arrecadação das terras pelo governo do Ceará. Nesse documento, havia uma cláusula que protegia os donos.

A lei já assegura que essa posse não vai prescrever, mas o próprio ato do governo faz a ressalva para esclarecer que, se porventura alguma área referida tivesse confrontação de domínio, teria nulidade. A partir daí a gente iniciou os estudos para ver o que seria possível e viável e entramos com requerimento no estado com a comprovação.

Anderson Parente

A PGE (Procuradoria Geral do Estado) afirma que fez uma análise dos documentos e comprovou a validade das matrículas e o domínio das terras.

Já o Conselho Comunitário de Jeri tem feito protestos, questiona o que chama de "cessão indevida" de terrenos e diz que vai judicializar o caso para tentar anular o acordo.

O Idace (Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará), responsável pela arrecadação, garante que o estado fez uma busca de propriedades nos cartórios e não achou esse registo de posse na década de 1990.