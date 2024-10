Google Maps foi decisivo para achar brasileira morta na Itália

PISA, 25 OUT (ANSA) - A plataforma Google Maps, serviço de navegação e pesquisa do Google, foi primordial para que a polícia italiana localizasse o corpo da brasileira Flávia Mello Agonigi, encontrada morta na última quinta-feira (24) na região da Toscana.

A mulher de 54 anos, que tinha cidadania italiana e ficou desaparecida por quase 15 dias, foi achada sem vida em uma casa nas proximidades de Casciana Terme, na província de Pisa.

Graças ao Google Maps, as forças de ordem encontraram o carro de Agonigi estacionado em uma praça em frente à Igreja de Sant'Ermo. Com isso, a polícia detectou a residência onde estava o corpo da vítima e seguiu os rastros do italiano Emanuele Nannetti, de 34 anos, responsável pelo assassinato da brasileira.