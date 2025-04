EUA estão comprometidos com Otan, mas Europa precisa gastar mais em defesa, diz Rubio

Por Lili Bayer e Daphne Psaledakis

BRUXELAS (Reuters) - Os Estados Unidos estão comprometidos com a Otan como sempre, mas pedem que os aliados europeus gastem substancialmente mais em defesa, disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, nesta quinta-feira, acrescentando que os EUA darão aos aliados algum tempo para fazer isso.

Rubio falou enquanto se reunia com outras autoridades de Relações Exteriores da Otan em Bruxelas, com os europeus esperando que ele dissipe dúvidas sobre a posição dos EUA, mesmo com o aumento das tensões por conta de novas tarifas comerciais do presidente Donald Trump.