Trabalhar contra pobreza não é comunismo, diz Papa

"O pobre não pode ser só um número, não pode ser um problema e, pior, não pode ser um descarte. Ele é nosso irmão, carne da nossa carne", declarou Francisco.

Segundo Jorge Bergoglio, as instituições e voluntários que atuam no combate à pobreza "fazem o bem", porém, com o passar do tempo, "é preciso enxergar a questão da pobreza como uma urgência eclesial, que precisa do empenho e da responsabilidade de todos".

Para o Papa, existem diversos tipos de pobreza que precisam ser combatidos: "os pobres de alimentos e de esperança, os que têm fome de justiça, os que têm sede de futuro e os necessitados de vínculos para enfrentar a vida". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.