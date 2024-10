Observatório português propõe curso que questiona existência do racismo

Anabela Rodrigues também adiciona outro fator às escolhas para o Observatório e sobre o curso: de que o Estado português quer ter alguma entrega à comunidade internacional, já que o Observatório foi instituído no âmbito das ações da Década Internacional de Afrodescendentes (2015-2024), recomendadas pela Assembleia Geral da Nações Unidas aos países membros.

"Provavelmente vai levar isso [a realização do curso] como uma desculpa para a ONU em seu relatório para 'limpar a alma', dizendo que contribuiu, que fez um curso com nomes renomados, que têm estudos. O que a ONU pede há muitos anos são dados científicos, [como] o Censo, que não foi realizado, além da reparação histórica"

Anabela Rodrigues, artivista

Coordenadora diz que curso ainda está sendo finalizado

Em artigo publicado na terça (22), no site Público, a professora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Teresa Pizarro Beleza, coordenadora do Observatório, explicou que "docentes racializados", reconhecidos como referências na área, "cuja presença seria natural e essencial" no curso, foram convidados. No entanto, não responderam aos convites até a data da publicitação do programa.

Segundo ela, o anúncio do curso publicado no site da universidade, no qual constavam apenas professores brancos, estava incompleto e a universidade ainda está finalizando a estrutura do curso. "A declaração de 'docentes só brancos' não reflete o processo completo de organização e seleção. Lamentamos a perturbação causada pela publicitação intempestiva do programa ainda por fechar", escreveu.

Brasil assinou acordo com Observatório

Em junho, a ministra da Igualdade Racial do Brasil, Anielle Franco, esteve em Lisboa e assinou um memorando de entendimento com o Observatório do Racismo e da Xenobia na Universidade Nova. O documento prevê a troca de boas práticas entre Brasil e Portugal e o compromisso conjunto com a produção de dados para elaboração de políticas públicas de combate ao racismo.