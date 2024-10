Maierovitch: Moraes age como Moro; operação poderia ocorrer após eleição

Será que Alexandre de Moraes não podia deixar essa medida para depois da eleição? Evidentemente que sim. Ele deveria e age como se fosse um Moro.

Nós criticamos quando Sérgio Moro era juiz e, de repente, com parcialidade, ele abriu a gravação com Palocci a poucos dias da eleição. O que estamos vendo agora? Uma eleição domingo, e acirrada, em Goiânia. Vemos medidas contra um deputado de Goiás envolvido nessas eleições. Wálter Maierovitch, jurista e colunista do UOL

O ex-juiz destacou, no entanto, a gravidade da questão.



Por outro lado, temos que pensar na operação em si, que é importantíssima. Faz tempo que maus deputados usam essas verbas com camuflagens e fraudes.





É sempre problemática essa questão da verba de gabinete. Se houve um desvio, o deputado o fez malandramente e criou uma OSCIP [Organização de Sociedade Civil de Interesse Público]. Ou seja: passa-se o dinheiro para a OSCIP e aí ela faz o que quiser.





Parece que o problema é exatamente esse, de falsificação de notas de recebimento e de documentos. O caso é, portanto, grave. Wálter Maierovitch, jurista e colunista do UOL

Maierovitch explicou que o caso de Gayer pode permanecer sob a alçada de Moraes, uma vez que seria um desdobramento do inquérito das fake news, já sob os cuidados do ministro. Porém, ressaltou que isso pode comprometer o princípio jurídico do "juiz natural".

Existe uma correlação com o fato principal que o Moraes tem em mãos? A resposta é que isso seria um filhote de uma investigação principal. Há necessidade de saber se tem correlação, que tecnicamente a gente chama de conexão. Se ela existe, o Supremo já tem o entendimento que, em razão da conexão, permanece o relator.