Ucrânia diz que Rússia usará norte-coreanos a partir de domingo

ROMA, 25 OUT (ANSA) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou nesta sexta-feira (25) que a Rússia deve começar a usar militares da Coreia do Norte na guerra já a partir no próximo domingo (27).

"De acordo com informações da inteligência [ucraniana], a Rússia vai colocar as tropas da Coreia do Norte em combate já no domingo", escreveu Zelensky em seu perfil no X, pedindo ainda uma "pressão concreta" por parte do Ocidente em relação a Moscou e Pyongyang.

O governo de Kim Jong-un, por sua vez, comentou hoje a acusação da Ucrânia, dizendo que um suposto envio de tropas à Rússia estaria em conformidade com o direito internacional, mas sem confirmar a participação na guerra.