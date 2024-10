Ocidente pede apuração por possível fraude eleitoral na Geórgia

MOSCOU, 28 OUT (ANSA) - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pediu nesta segunda-feira (28) uma "investigação minuciosa" sobre supostas violações nas eleições parlamentares na Geórgia.

De acordo com os resultados oficiais, cuja oposição contestou, o partido governista Sonho Georgiano, pró-Rússia, venceu o pleito com quase 54% dos votos.

"A missão de observação internacional constatou as condições desiguais em que as eleições foram realizadas na Geórgia, que minam a confiança do público no resultado", afirmou um porta-voz da Otan, em uma publicação no X.