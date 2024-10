Rodri supera Vini Jr. e vence Bola de Ouro como melhor jogador

O brasileiro, que era um dos favoritos para vencer a premiação e colocar um ponto final em um jejum de 17 anos do Brasil sem vencer a Bola de Ouro, boicotou o evento. O Real Madrid, que levou o troféu de "Melhor Clube", seguiu os mesmos passos do atleta e não recebeu o troféu no palco.

Ainda no masculino, o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, ficou com o prêmio de melhor treinador, enquanto Emiliano "Dibu" Martínez, do Aston Villa, venceu o Troféu Yashin, entregue ao melhor goleiro.

Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Harry Kane, do Bayern de Munique, ficaram com o Troféu Gerd Muller, dado ao artilheiro da temporada, levando em consideração os gols por seleção e clube.

Os dois balançaram as redes 52 vezes na temporada passada.

No feminino, a meio-campista Aitana Bonmatí, do Barcelona, venceu a Bola de Ouro pelo segundo ano consecutivo. Jenni Hermoso, por sua vez, conquistou o Prêmio Sócrates por seu trabalho contra os abusos sexuais. (ANSA).