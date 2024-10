Tiroteio na Bolívia exalta ânimos entre Morales e equipe de Arce

LA PAZ, 29 OUT (ANSA) - O governo da Bolívia contestou a versão de tentativa de assassinato do ex-presidente Evo Morales, acirrando ainda mais os ânimos políticos entre o atual governo, liderado por Luis Arce, e o ex-mandatário.

"Senhor Morales, ninguém acredita que você encenou o incidente, mas terá que responder à justiça boliviana pela tentativa de homicídio de um policial", afirmou o ministro do Interior, Eduardo del Castillo, em entrevista coletiva.

Em um vídeo divulgado no último domingo (27), Morales (2006-2019) disse ter sido vítima de um ataque armado ao veículo em que viajava na região do Chapare, centro do país.