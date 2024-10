Egito desafia suor de turistas para reabrir tumba de Nefertari

De acordo com Khaled, o túmulo da rainha Nefertari está em bom estado de conservação, no entanto, ele nomeou uma comissão de especialistas para medir os níveis de umidade em seu interior a fim de estudar a possibilidade de reabri-lo sob certas condições para não danificar a arte com a presença de visitantes.

A tumba da rainha Nefertari foi descoberta em 1904 por uma missão italiana liderada pelo arqueólogo e egiptólogo piemontês Ernesto Schiaparelli. Em 1986, o Instituto Paul Getty, em colaboração com o Conselho Supremo de Antiguidades, começou a restaurá-la e abriu-a para visitação sob determinadas condições de acesso.

O túmulo, que reúne importantes pinturas murais devido à qualidade artística e beleza, é considerado um dos mais esplêndidos do Vale das Rainhas, uma necrópole do antigo Egito onde eram enterradas as esposas dos faraós.

As paredes da sepultura apresentam decorações com cenas retratando Nefertari no reino dos mortos e seu encontro com diversas divindades.

Nefertari Meritmut, uma das figuras femininas mais importantes do antigo Egito, viveu no século 8 a.C., tendo sido esposa do faraó Ramsés II. Seu nome significa "a mais bela".

