Fiorentina vence Genoa, sobe na tabela e deixa rival na lanterna

GÊNOVA, 31 OUT (ANSA) - A Fiorentina conquistou nesta quinta-feira (31) uma vitória apertada em cima do Genoa no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, mas foi o suficiente para o clube subir na tabela e deixar o adversário na lanterna da Série A da Itália.

O único jogador que balançou as redes na capital da região da Ligúria foi o alemão Robin Gosens, que conseguiu encontrar um espaço no meio da marcação genovesa e chutou para vencer o goleiro Nicola Leali.

Os comandados de Alberto Gilardino, que precisou lidar com diversas ausências por lesão, deram alguns sustos nos toscanos, mas nada que pudesse passar pelo seguro David De Gea.