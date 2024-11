Conservadores britânicos elegem Kemi Badenoch como nova líder

LONDRES, 2 NOV (ANSA) - O Partido Conservador do Reino Unido elegeu a ex-secretária de Comércio Kemi Badenoch, de 44 anos, como sua nova líder neste sábado (2), no lugar do ex-premiê Rishi Sunak.

Filha de imigrantes nigerianos e expoente da direita pró-Brexit, Badenoch terá o desafio de reconstruir a legenda após a vitória avassaladora do Partido Trabalhista, do primeiro-ministro Keir Starmer, nas eleições de 4 de julho.

Ela obteve quase 54 mil votos e superou o ex-ministro da Imigração Robert Jenrick (41,4 mil) na votação final entre os filiados ao Partido Conservador.