Israel notifica ONU sobre fim de relação com Unrwa

JERUSALÉM, 4 NOV (ANSA) - O governo de Israel notificou oficialmente a ONU sobre o fim das relações com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (Unrwa), decisão criticada pela comunidade internacional por colocar em risco a ajuda humanitária para a população civil da Faixa de Gaza.

O Parlamento israelense aprovou em outubro passado dois projetos de lei que proíbem a Unrwa de operar no país, na esteira das suspeitas sobre a participação de funcionários do organismo nos atentados terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023, que deixaram 1,2 mil mortos.

"O Ministério das Relações Exteriores notificou a ONU sobre a anulação do acordo entre o Estado de Israel e a Unrwa", diz um comunicado da chancelaria de Tel Aviv. Já o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, afirmou que a agência é "parte do problema na Faixa de Gaza, e não da solução".