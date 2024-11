'Itália é um país inspirado nos valores da paz', diz Mattarella

"Hoje, a República olha com respeito e devoção para o caminho que, do Risorgimento à Primeira Guerra Mundial, à Libertação, à escolha da solidariedade europeia e atlântica, tem sabido construir um país coeso, unido, portador de valores da paz na comunidade internacional", acrescentou.

Na mensagem, o presidente italiano ainda dedicou um "pensamento especial" para todos "os militares destacados no Oriente Médio onde, por mandato das Nações Unidas e no contexto de missões bilaterais, continuam a garantir a sua contribuição à manutenção da paz, aliviando o sofrimento da população indefesa em uma situação humanitária dramática, promovendo o respeito pelo direito humanitário internacional".

A Itália tem um contingente de cerca de mil soldados na missão de manutenção da paz da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), que foi recentemente atacada pelas forças israelenses que lutam contra o Hezbollah na região.

Acompanhado da premiê italiana, Giorgia Meloni, do ministro da Defesa, Guido Crosetto, juntamente com os líderes do Parlamento e das Forças Armadas, o chefe de Estado também depositou uma coroa de flores em homenagem ao soldado desconhecido.

"No aniversário solene do dia da unidade nacional e das forças armadas, prestamos homenagem a todos aqueles que, com coragem e amor ao país, sacrificaram suas vidas por uma Itália livre e unida", disse Meloni em uma publicação no Facebook.

Por fim, ela agradeceu "aos homens e mulheres de todas as forças armadas que todos os dias agem com disciplina, lealdade às instituições, sacrifício e paixão, no cumprimento das tarefas que lhes são atribuídas, sempre ao lado dos cidadãos, em casa e no exterior". (ANSA).