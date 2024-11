O que Elon Musk busca com apoio a Trump em eleições nos EUA?

E, nos últimos dias, Musk iniciou uma polêmica doação diária de US$ 1 milhão para eleitores registrados em estados decisivos. O promotor distrital da Filadélfia, Larry Krasner, mais tarde processou o empresário por supostamente administrar uma loteria ilegal.

Para participar do sorteio, as pessoas devem assinar uma petição distribuída pelo America PAC de Musk, prometendo apoio à Primeira e Segunda Emendas. As únicas pessoas elegíveis para assinar são os eleitores registrados em sete estados importantes.

Musk, que também dirige a SpaceX, parece estar alinhado com Trump em uma série de questões, incluindo deportação em massa e desregulamentação. Mas a eleição também tem implicações significativas para as empresas do empresário, muitas das quais fazem negócios com o governo dos EUA e enfrentam disputas com agências federais.

"A relação que Elon Musk tem com o governo federal não tem precedentes", declarou Stephen Diamond, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Santa Clara, especializado em direitos de valores mobiliários.

Mas o que está em jogo para Musk nas eleições de 2024? Por um lado, contratos governamentais no valor de milhares de milhões de dólares.

Várias empresas dirigidas por Musk fazem negócios com o governo ou recebem apoio federal. "Estamos falando de bilhões de dólares por ano", revelou Richard Pierce, professor de direito da Universidade George Washington, especializado em regulamentação governamental. "O presidente tem um tremendo poder discricionário sobre os contratos governamentais".