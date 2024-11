Pedido de desconto trava acordo entre ITA e Lufthansa

BRUXELAS, 5 NOV (ANSA) - Um pedido de desconto de última hora travou o envio à União Europeia do plano para efetivar a compra de 41% da companhia aérea italiana ITA Airways pelo grupo alemão Lufthansa.

Segundo fontes de Bruxelas, o documento foi assinado pelas duas empresas e pelas concorrentes EasyJet, Air France e IAG, que assumirão alguns slots de voos de ITA e Lufthansa para garantir o aval definitivo da Comissão Europeia, porém falta ainda a firma do Ministério da Economia e das Finanças da Itália.

"Não podemos dizer nada a não ser que estamos em contato com a Lufthansa e o Ministério da Economia italiano. O próximo passo é a análise do acordo concordado entre as duas partes", disse um porta-voz do poder Executivo da UE.