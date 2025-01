Mãe lamenta morte da filha em incêndio na Tailândia: 'Coração sangrando'

O incêndio no The Ember Hotel iniciou por volta das 21h20 no horário local (11h20 em Brasília). Segundo o jornal tailandês Thairath, o fogo começou no 5º andar do prédio, no distrito de Bang Lamphu, com uma grande quantidade de fumaça se espalhando por todos os seis andares.

Três turistas coreanos estão sendo procurados pela polícia tailandesa suspeitos de envolvimento no incêndio. Segundo a polícia local, o incêndio começou no quinto andar, no quarto 511, onde os três suspeitos estavam hospedados. Os nomes e idades dos hóspedes investigados não foram divulgados.