Quem eram os prefeitos eleitos que morreram antes de tomar posse

Gonzales sofreu um AVC hemorrágico na reta final da campanha, em setembro. Por isso, ele se afastou das atividades e ainda estava internado no dia em que foi eleito. "Jaury é um atleta, é uma pessoa que se cuida e por isso resistiu a essa AVC hemorrágico de uma forma fantástica", disse à época o médico Ricardo Ramos, que visitou o político durante a internação.

Político descobriu tumor no cérebro em novembro. Ele investigava tonturas quando teve o diagnóstico. Gonzales passou por cirurgia, mas teve piora e morreu no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre.

O vice Renato Feiten (MDB) assumiu o cargo.

Darci Sallet, reeleito em Augusto Pestana (RS), descobriu doença cerebral rara após as eleições Imagem: Reprodução/Facebook/Darci Sallet

Augusto Pestana (RS): Darci Sallet (MDB) morreu em 16 de novembro aos 71 anos devido à doença que descobriu após as eleições. Político foi reeleito na cidade no primeiro turno com 53,56% dos votos válidos.

Sallet teve diagnóstico de uma doença priônica, grupo de condições raras, degenerativas e sem cura no cérebro. Secretário de Agricultura na gestão de Sallet, Cláudio Ailto Maciel dos Santos disse à época que ele descobriu o quadro após a eleição.