Torcedores de clube israelense são agredidos em Amsterdã

ROMA, 8 NOV (ANSA) - Pelo menos 10 torcedores israelenses ficaram feridos em Amsterdã, maior cidade da Holanda, durante agressões sofridas após a goleada de 5 a 0 do Ajax sobre o Maccabi Tel Aviv pela Liga Europa, na noite da última quinta-feira (7).

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram pessoas de rosto coberto e com bandeiras da Palestina atacando a torcida visitante, no ápice de um dia marcado por tensões.

Antes da partida, imagens exibiram fãs do Maccabi Tel Aviv rasgando bandeiras palestinas pelas ruas de Amsterdã. Já no início do jogo, torcedores do clube israelense ignoraram o minuto de silêncio em homenagem às vítimas das inundações na Espanha.