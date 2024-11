Mattarella pede que China tire barreiras aos produtos italianos

PEQUIM, 9 NOV (ANSA) - Após participar de uma série de compromissos neste sábado (7) em Pequim, incluindo um encontro com o primeiro-ministro da China, Li Qiang, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, defendeu que as barreiras do país asiático aos produtos italianos precisam ser "removidas".

Mattarella declarou que o intercâmbio econômico entre as duas nações duplicou no espaço de seis anos, além de ter analisado que "há um crescimento no desejo de colaboração mútua".

"A primeira observação é que [o intercâmbio] ainda está abaixo do potencial e por isso existe a vontade de aumentar o fluxo comercial; a outra é a necessidade de um reequilíbrio no desenvolvimento das relações comerciais de importação e exportação", avaliou o chefe de Estado.