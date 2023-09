Um planeta semelhante à Terra 'escondido' no Sistema Solar?

Eles acreditam que este novo planeta se esconde no Cinturão de Kuiper, um anel circunstelar que se estende logo além da órbita de Netuno. Este, denominado Planeta do Cinturão de Kuiper (KBP), ficaria a uma distância de até 500 unidades astronômicas (UA) do Sol, 500 vezes a distância entre a Terra e o Sol, e mais próximo do que o lendário "Planeta 9".

De acordo com especialistas, o KBP é até três vezes mais massivo que a Terra, mas as suas temperaturas são provavelmente demasiado baixas para suportar a vida como a conhecemos.

Segundo os autores do estudo, tais suposições são independentes do suposto "Planeta Nove", que alguns teorizaram ser muito mais massivo e mais distante do que um potencial planeta semelhante à Terra no Cinturão de Kuiper.

