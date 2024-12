Especialista sobre tragédia no RS: 'Clima era ruim; alguém pode ter errado'

O que a gente sabe é que a condição climática era ruim. E a aeronave não tinha limitações para enfrentar esse tipo de condição climática. O aeroporto também era extremamente precário.

Gerardo Portela

Gerardo Portela, no entanto, ressaltou que não necessariamente o piloto, mas que alguém do aeroporto também pode ter permitido o voo ou qualquer outro tipo de falha técnica.

Alguém pode ter cometido um erro, um equipamento único pode ter falhado. E essa soma de erros resultou nessa tragédia horrorosa, porém, a gente tem condição de superar, é para isso que existe engenharia, para isso que existem ciência e tecnologia, para você entender os desafios, aprender as lições com os erros, reescrever as regras, melhorar as regras, ser um pouco mais rigoroso, fortalecer a segurança e seguir em frente.

