'Por favor, nos tirem daqui': por que Cuba foi a público dizer que não está na guerra

O ministro do Exterior cubano, Bruno Rodríguez, disse ainda que Cuba tem uma "posição histórica firme e clara contra" grupos mercenários e desempenha "um papel ativo nas Nações Unidas em repúdio desta prática".

Em maio, o jornal regional russo Ryazan Gazette apontou que "vários cidadãos cubanos" haviam se juntado às forças russas que lutam na Ucrânia, mas não está claro se o anúncio do governo cubano tem alguma ligação com esses relatos.

A Rússia vem utilizando amplamente mercenários como parte do seu esforço de guerra contra a Ucrânia. Um exemplo foram as forças do Grupo Wagner.

"Por favor, tentem nos tirar daqui"

Na sexta-feira passada, o jornal América TeVe, de Miami, também publicou depoimentos de dois adolescentes que estavam em Cuba quando foram recrutados através do Facebook supostamente para trabalhar como pedreiros em canteiros de obras na Ucrânia ao lado do exército russo.

"Por favor, ajudem-nos; tentem nos tirar daqui o mais rápido possível, porque estamos com medo", diz um dos jovens de 19 anos num vídeo publicado no site do jornal.