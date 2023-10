Percevejos: pequenos, resistentes e difíceis de eliminar - Paris está lutando contra uma infestação de percevejos a menos de um ano dos Jogos Olímpicos na cidade. Os parasitas são extremamente difíceis de serem eliminados - como diz uma jornalista da DW com experiência.Uma das piores coisas sobre percevejos que não costuma ser mencionada é o pânico que eles seguem provocando anos depois de você ter lidado com eles. Achou uma picada que parece um pouco diferente da de um mosquito? Podem ser percevejos! Notou espinhas de aparência estranha e linear? Podem ser percevejos! Viu algum inseto não identificável no chão do seu apartamento? Percevejos!

Essa paranoia existe de fato. Acredite, sei disso em primeira mão. Depois de passar férias na Romênia no verão de 2016, encontrei pequenas protuberâncias na minha pele que coçavam muito, alguns dias depois de voltar para casa. Uma visita ao médico confirmou meu medo: percevejos.

Esses parasitas eram comuns no início do século 20 e depois desapareceram por décadas. Mas desde o final da década de 1990, estão voltando. Eles estão por toda parte, não apenas em pousadas sujas, mas também em suítes de hotéis luxuosos, em móveis usados vendidos no Ebay e na mala que está ao lado da sua no bagageiro de um avião. A partir daí, eles entrarão em seu apartamento.