Como a Amazônia se tornou a maior área de pasto do Brasil - Levantamento do Mapbiomas mostra que a Amazônia ultrapassou o Cerrado e concentra maiores pastagens do país, com área equivalente ao tamanho de Minas Gerais.A região que ainda abriga a maior floresta tropical do mundo entrou para um outro ranking que compete com sua vegetação nativa. A Amazônia é, desde 2022, o bioma que tem a maior área de pastagem do Brasil.

A conclusão faz parte do levantamento mais recente feito pelo Mapbiomas sobre o uso da terra no país e publicado nesta sexta-feira (06/10). A iniciativa, fundada em 2015, é um esforço que reúne universidades, ONGs e empresas de tecnologia na análise das mudanças de paisagens no território nacional.

De 1985 a 2022, o espaço tomado por pastos saltou de 137 mil quilômetros quadrados para 577 mil quilômetros quadrados em toda a Amazônia. É como se, nestes 38 anos, a área dedicada ao gado saísse de um território equivalente ao estado do Amapá e passasse a uma Minas Gerais.