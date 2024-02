Após ofender pontífice, Milei se encontra com papa Francisco - Líder da Igreja Católica, a quem o presidente argentino antes se referiu como "comunista" e "imbecil que defende a justiça social", desta vez foi cortejado como "o homem mais importante da Argentina".Em uma mudança radical de retórica que passou da hostilidade à reverência, o presidente argentino, Javier Milei , se encontrou pela primeira vez com o papa Francisco durante visita ao Vaticano nesta segunda-feira (12/02).

De olho no eleitorado católico, Milei compareceu à reunião munido de biscoitos e presentes para cortejar o compatriota e líder da Igreja Católica a quem ele, durante a campanha eleitoral, chegou a se referir como "comunista" e "imbecil que defende a justiça social".

Os dois falaram por 70 minutos. Antes disso, Milei também esteve com auxiliares do pontífice. A crise econômica na Argentina, a pior em décadas na história do país, foi citada pela Santa Sé como um dos temas das conversas.