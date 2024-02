"Os colonos" evoca o genocídio dos nativos da Terra do Fogo

Publicado em 2021 pela editora La Oveja Roja e já traduzido para diversos idiomas, o romance documental em quadrinhos Selk'nam – Fragmentos de un extermínio, dos caricaturistas chilenos Carlos Reyes e Rodrigo Elgueta, lança um olhar crítico sobre o papel da Igreja no genocídio desse povo.

Isso porque, com os criadores de ovelhas e os caçadores de ouro, vieram também os missionários. Em reação aos protestos contra o genocídio, as autoridades do Chile passaram a juntar os selk'nam em grupos. Alguns foram levados para um abrigo provisório no porto de Punta Arenas, ou para a cidade de Ushuaia. Muitos foram parar na missão de Isla Dawson, no Estreito de Magalhães. Assim, segundo críticos, apesar de movidos pelas melhores intenções, os missionários se transformaram em aceleradores do genocídio.

Responsáveis por outro capítulo vergonhoso da colonização da Terra do Fogo foram os zoológicos humanos , que, do fim do século 19 até o início da década de 1930, atraíam um público de milhões na Europa, como antecessores dos reality shows modernos. Também integrantes dos selk'nam foram transportados ao Velho Mundo e comercializados como habitantes primitivos da América do Sul.

Líder europeu do ramo era o zoo de Hamburgo Tierpark Hagenbeck, porém, as "exposições etnológicas" faziam parte da programação cultural normal de muitas outras metrópoles, por exemplo, no Jardim Zoológico de Berlim ou no Jardin d'Agronomie Tropicale de Paris.

Esse capítulo, em especial o destino dos seres humanos expostos nos zoos, ainda é pouco estudado. Uma exceção é o trabalho do etnólogo Lars Frühsorge, diretor da Coleção Etnológica de Lübeck. Em cooperação com o Museu da Natureza e Meio Ambiente, ele organizou a mostra Hoffnung am Ende der Welt. Von Feuerland zur Osterinsel (Esperança no fim do mundo. Da Terra do Fogo à Ilha de Páscoa).

Para tal, viajou ao arquipélago no Chile, a fim de encontrar-se com descendentes dos selk'nam e mostrar-lhe fotos dos objetos expostos. Desse modo, constatou quão grande é o significado cultural da arte da cestaria para os fueguinos.