Scholz prega "produção em massa" de armamentos na Europa

No último sábado (10/02), o ex-presidente americano e pré-candidato Donald Trump sugeriu que, se voltar ao cargo, os EUA podem deixar aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) à mercê da Rússia em caso de um eventual ataque.

Contratos bilionários

Presidente do conselho administrativo da Rheinmetall, Armin Papperger elogiou o governo alemão em entrevista ao jornal Tagesspiegel, afirmando que contratos públicos responderam no ano passado por 10 bilhões de euros (R$ 53 bilhões) em receitas à empresa, valor que deve passar a cerca de 15 bilhões de euros (R$ 80 bilhões) em 2024 – o que representa aproximadamente 20% do volume de negócios da Rheinmetall.

Segundo Papperger, o objetivo é ajudar a garantir a "soberania estratégica da Alemanha no campo de munições de grande calibre", em um momento em que a Otan pede o aumento da produção de armas na Europa.

"Temos que restaurar e expandir nossa base industrial mais rapidamente para poder aumentar os suprimentos à Ucrânia e reabastecer nossos próprios estoques", disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, em entrevista ao jornal Welt am Sonntag publicada no sábado. "Isso significa passar de uma produção lenta em tempos de paz para uma produção acelerada em tempos de conflito."

Tom semelhante foi adotado pelo presidente francês Emmanuel Macron, que em encontro com o primeiro-ministro polonês Donald Tusk pregou mais cooperação europeia na área de defesa. Segundo Macron, tudo que a União Europeia faz para ajudar militarmente a Ucrânia deve servir também para reerguer a indústria bélica do bloco. "Isso nos ajuda a aumentar nossa capacidade produtiva e fazer da Europa uma potência da defesa que complemente a Otan."