Alemanha: Igrejas católicas estão sendo demolidas ou readequadas

E assim muitas igrejas acabam sendo demolidas. Às vezes algumas são assumidas por outras religiões, como comunidades cristãs ortodoxas. Outras vezes são destruídas para dar espaço a complexos residenciais ou asilos. Ou então são transformados em galerias de arte, pubs ou columbários. Não são apenas organizações religiosas que estão ativamente explorando possíveis reutilizações, mas também arquitetos e urbanistas especializados em eventos.

Além disso, há grupos religiosos dedicados a guardar roupas e objetos usados em cerimônias religiosas. Em um estacionamento subterrâneo em Mönchengladbach, um casal fundou uma associação privada chamada "Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jahrhunderts" (Centro de Pesquisa para Vitrais do Século 20), que tem colecionado vitrais de igrejas desativadas por aproximadamente 30 anos. Atualmente, a coleção conta com muitas centenas. Mas como os fiéis se sentem em relação a isso?

Matthias Sellmann, um teólogo católico da Universidade de Bochum, está familiarizado com essas histórias e compreende profundamente as emoções envolvidas. "As pessoas estão perdendo o lugar onde se conectam com Deus, onde acendem velas, passam pela estátua da Virgem Maria ou simplesmente sentam nos bancos, onde sabem que Deus também se faz presente", disse Sellmann à DW. Ele expressa a preocupação de que, se não houver mais igrejas locais, a sensação de conexão e devoção pode começar a enfraquecer.

Na maioria dos casos, ele afirmou que igrejas com menos de 150 anos ou construídas após a Segunda Guerra Mundial são demolidas ou desconsagradas. E, no entanto, para muitas pessoas, o edifício da igreja faz parte de sua história familiar concreta, como para os fiéis em Kiel-Elmschenhagen. "Significa muito para alguém que sabe que seu bisavô trabalhou nos andaimes ou que sua avó se casou lá; eles ainda conhecem as histórias sobre o cofrinho que foi esvaziado para construir a igreja."

"Você pode ter lido mil vezes no jornal que o papel da igreja está diminuindo ou que o número de membros está caindo rapidamente. Mas quando sua própria igreja é demolida, isso se torna uma realidade. Impacta de maneira pessoal", disse Sellmann. Em muitos casos, os edifícios não eram apenas locais religiosos, mas também tinham significado social, político, arquitetônico ou artístico. "Isso sempre implica na perda de uma referência social fundamental."

Uma sociedade em transformação