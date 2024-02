Bispos alemães pedem que católicos não votem na ultradireita - Conferência dos bispos alemães apela para que membros da Igreja Católica não votem no partido AfD - em alta nas pesquisas - e aponta que o extremismo de direita é incompatível com os valores fundamentais do cristianismo.Bispos da Alemanha fizeram nesta quinta-feira (22/02) um apelo aos fiéis católicos do país para que se oponham ao crescente nacionalismo de extrema direita, argumentando que essa corrente política é incompatível com as crenças fundamentais do cristianismo.

"O nacionalismo étnico é incompatível com a concepção cristã de Deus e do homem", apontou uma declaração conjunta apresentada pelo bispo Georg Bätzing, o chefe da Conferência dos Bispos Alemães (DBK), durante um encontro na cidade de Augsburg.

O apelo foi considerado incomum por parte da imprensa alemã, já que nas últimas décadas bispos alemães vinham adotando a prática de não manifestar posicionamentos sobre partidos do país.