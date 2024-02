Após vencer na Carolina do Sul, Trump mira disputa com Biden - Ao derrotar Nikki Haley por ampla vantagem no próprio estado da concorrente, ex-presidente sequer cita sua única adversária nas primárias republicanas no discurso de vitória. Ela promete continuar na corrida.O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, concorreu nas primárias republicanas de sábado (25/02) na Carolina do Sul como favorito e saiu vitorioso sobre a ex-governadora do estado, Nikki Haley.

Trump obteve aproximadamente 60% dos votos, enquanto Haley recebeu cerca de 40%, de acordo com a empresa de pesquisas Edison Research.

"Nunca vi o Partido Republicano tão unificado como agora", disse Trump em um discurso de vitória feito momentos depois do fechamento das urnas.