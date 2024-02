Hungria libera caminho e sela adesão da Suécia à Otan

A Suécia tem uma força aérea e marinha modernas, com submarinos de ponta, feitos para atuarem no Báltico, e uma frota considerável de caças Gripen de fabricação própria – e que já foram vendidos ao Brasil. O país tem elevado seus gastos militares e deve atingir o patamar fixado pela Otan de 2% do PIB ainda em 2024.

"A Otan ganha um membro que é sério e capaz, e remove um fator de incerteza no norte da Europa", comenta Robert Dalsjo, analista-chefe da Agência Sueca de Pesquisa em Defesa, um think tank governamental. Em troca, a Suécia ganharia "segurança em grupo" e o apoio nuclear americano.

A chegada da Suécia vem em meio à crescente incerteza sobre o futuro da Otan, caso os Estados Unidos voltem a ser governados por Donald Trump. O republicano tem sugerido que pode vir a deixar à própria sorte, em caso de conflito, os países que, a seu ver, não contribuam o suficiente para a segurança.

Negociações com Hungria duraram mais de um ano e meio

Após mais de um ano e meio de negociações com Budapeste, a resistência do premiê húngaro Viktor Orbán à entrada da Suécia na Otan foi vencida pouco dias atrás, com a assinatura de um acordo bilateral no setor de armamentos.

Assim como no caso da Finlândia, que entrou para a Otan em 2023, a adesão sueca foi motivada pela invasão russa em larga escala da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. A Suécia não faz fronteira direta com a Rússia, mas compartilha do Mar Báltico e, em alguns pontos, está a pouco mais de uma centena de quilômetros do território russo.