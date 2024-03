Navalny é enterrado em cerimônia repleta de apoiadores - Centenas de pessoas participaram em Moscou do sepultamento do político da oposição russa e crítico feroz de Putin. Despedida ocorreu com forte presença de forças de segurança e alertas de que protestos estavam proibidos.Milhares de pessoas participaram nesta sexta-feira (01/03) do funeral do político da oposição russa Alexei Navalny, em Moscou. Muitos carregavam flores e gritaram mensagens de apoio ao homem que foi um dos críticos mais duros do presidente Vladimir Putin.

Membros das forças de segurança russas estavam presentes em grande número na Igreja do Ícone da Mãe de Deus, uma igreja ortodoxa russa, e no cemitério Borisovskoye, onde ele foi sepultado.

Navalny morreu aos 47 anos em circunstâncias misteriosas no dia 16 de fevereiro, em uma colônia penal no Círculo Polar Ártico, para onde fora transferido em dezembro.