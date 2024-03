Berlim estreita colaboração com América do Sul contra drogas - Tráfico humano, corrupção, destruição ambiental: acordos recém-firmados com Brasil, Colômbia, Equador e Peru visam romper espiral de violência gerada pelo narcotráfico, anuncia ministra alemã do Interior.A Alemanha anunciou neste domingo (03/03) ter fechado acordos bilaterais com quatro países sul-americanos, entre os quais o Brasil, visando estreitar a colaboração policial na luta contra os cartéis no narcotráfico.

"Estou muito contente de ter podido concluir importantes acordos com o Brasil, Peru, Equador e Colômbia nesta semana", os quais permitirão "cooperação operativa direta", comentou em comunicado a ministra do Interior Nancy Faeser, ao fim de um giro pela América do Sul.

Grande parte das drogas consumidas na Europa provém da América Latina. Em 2023, o porto de Antuérpia, na Bélgica, um dos principais pontos de entrada no continente para os cartéis, interceptou a quantidade recorde de 116 toneladas de cocaína. Em Roterdã, Holanda, foram confiscadas 59 toneladas, e na Alemanha, 35.