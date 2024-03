Ministro acusa Putin de guerra de informação contra Alemanha

Embaraço para Berlim

No áudio vazado, os oficiais consideram se os mísseis Taurus, de fabricação alemã, seriam capazes de destruir uma ponte – uma aparente alusão à nova ligação entre a península da Crimeia, sob ocupação russa, e o território do país invasor, através do Estreito de Kerch. Eles debatem ainda como se poderia fornecer aos ucranianos informações sobre alvos estratégicos, sem se envolver diretamente no conflito com a Rússia.

O conteúdo dessa conversa confidencial é altamente embaraçoso para a Alemanha, que oficialmente se recusa a fornecer os mísseis a Kiev, temendo envolvimento maior naguerra na Ucrânia. Os oficiais também revelam pormenores sobre como o Reino Unido e a França estão ajudando o exército ucraniano a utilizar os mísseis de cruzeiro Storm Shadow / Scalp-EG, que ambos os países forneceram a Kiev para o combate ao invasor.

No sábado, o Ministério da Defesa alemão confirmou a autenticidade do material. Ao que tudo indica, a gravação foi feita durante uma videoconferência, a qual, segundo a revista alemã Der Spiegel, não teria se realizado através de uma linha segura, mas sim da plataforma Webex.

Em visita a Roma, o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, descreveu a questão como "muito séria", prometendo que "agora será investigada forma muito cuidadosa, intensa e rápida".

Por sua vez, a porta-voz do Ministério do Exterior russo, Maria Zakharova, exigiu de Berlim uma explicação "imediata", alegando que o áudio seria prova de uma "guerra híbrida" do Ocidente contra a Rússia.