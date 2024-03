Número de médicos estrangeiros na Alemanha é recorde - São mais de 60 mil, ou seis vezes o total de 30 anos atrás. Tendência deve se manter devido à carência de profissionais da saúde no país.O número de médicos estrangeiros na Alemanha atingiu um recorde em 2023, segundo dados do próprio setor divulgados neste domingo (03/03) pelos jornais do grupo Funke.

Em dezembro de 2023 havia 63.763 médicos sem cidadania alemã trabalhando na Alemanha, segundo a Associação Médica Alemã. Em 2013, eles eram cerca de 30 mil, e em 1993, cerca de 10 mil.

A maior parte é oriunda de países da União Europeia (UE), de outros países europeus ou do Oriente Médio. Os principais países de origem são a Síria (6.120), a Romênia (4.668), a Áustria (2.993), a Grécia (2.943), a Rússia (2.941) e a Turquia (2.628).