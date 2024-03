Não é fake news: Nikolas Ferreira preside Comissão de Educação

Ele ajudou a divulgar a fake news sobre banheiro unissex nas escolas. Ele compartilhou e ainda compartilha a fake news de que há uma doutrinação esquerdista nos colégios, incitando um ataque direto aos professores. Como vai assim presidir a Comissão de Educação?

Assisti a um vídeo de seu perfil no Instagram no qual ele responde umas perguntas sobre o tema educação. Ele deixou claro que acredita que nossas universidades públicas não estão produzindo conhecimento.

É óbvio que nossas universidades carecem de mais investimento em pesquisa e que os pesquisadores brasileiros precisam ser mais valorizados. Se ele tivesse dito algo nesse sentido ou até mesmo com um sinônimo mais simples, como "falta aumentar a eficiência", eu tentaria entender. No entanto, dizer que não produzem conhecimento é de um absurdo sem tamanho e mostra um total desconhecimento sobre o que acontece lá dentro.

Temos universidades entre as melhores do mundo e pesquisadores entre os melhores do mundo nas respectivas áreas, mas, para ele, as universidades são apenas um lugar com doutrina esquerdista e sem produção alguma. Lamentável.

O perigo desta escolha

Dado todas essas características, não sejamos ingênuos. A votação que o elegeu foi uma grande estratégia. Afinal, foi eleito por votos de seus colegas de extrema direita. De forma simplista, o PL o colocou no cargo. Na posição em que ocupa, teremos dois grandes e perigosos efeitos.