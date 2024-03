Rebeldia e prisões: como Revolta dos Marinheiros foi estopim para o golpe de 1964

O ministro Mota enviou um contingente de fuzileiros para prender os marujos no evento. Mas não deu certo. O que ocorreu foi que os militares encarregados de cumprir a função acabaram aderindo à manifestação. A solução, então, foi convocar o Exército, que decidiu cercar o edifício, sufocar o princípio de rebelião e, por fim, deter as lideranças do movimento.

"Os marinheiros haviam se rebelado contra determinações do comando. Os fuzileiros navais foram deslocados para conter aquela assembleia e, ao final, aderiram ao grupo. Foi necessário chamar tropas do Exército para que a marinheirada resolvesse se render. Mas com o compromisso de que seriam anistiados imediatamente", resume Reis.

"Essa rebelião foi, a meu ver, determinante para precipitar os golpistas mais decididos. E para adentralizar a resistência dos oficiais legalistas [os militares que se tornaram resistência à ditadura]", complementa o historiador.

Contrariado, o presidente Jango decidiu mandar substituir o ministro Mota. Paulo Mário da Cunha Rodrigues, que assumiu o cargo no dia 27, determinou, como primeiro ato de sua gestão, a libertação imediata dos revoltosos detidos.

Cabo Anselmo

José Anselmo dos Santos, mais conhecido como cabo Anselmo, foi um militar que se tornou conhecido após este episódio. Ele era o presidente da AMFNB e é apontado como o principal líder da revolta.