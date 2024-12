Radares de velocidade foram removidos de rodovia do acidente com 38 mortos

Todos os mortos estavam no ônibus. As vítimas morreram carbonizadas após ficaram presas nas ferragens. Uma delas é o motorista do coletivo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na BR-116, no km 286, na localidade de Lajinha por volta das 4h.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que dos 38 mortos contabilizados, 25 estão totalmente carbonizados. Segundo a corporação, 37 pessoas morreram no local e uma morreu após socorro médico. "Nossas equipes estão percorrendo os hospitais da região em busca de sobreviventes. Não sabemos ainda quantos desembarcaram antes do acidente", informaram, em nota no início da tarde.

No total, 48 pessoas estiveram envolvidas no acidente. O ônibus pertencia à empresa Emtram e saiu de São Paulo com destino a Elísio Medrado (BA), mas havia passageiros com destino a Santa Inês (BA) e Vitória da Conquista (BA). Os três ocupantes do carro foram socorridos com lesões graves. O motorista da carreta fugiu.

Ônibus tinha 44 passageiros registrados. Dos 44 passageiros, 21 iriam a Vitória da Conquista, 12 para Santa Inês e 11 para Elísio Medrado, a parada final. Todos embarcaram em São Paulo.