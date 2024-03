Cyberbullying afeta uma em cada seis crianças na escola, diz OMS - Estudo da OMS abrangendo 44 países da Europa, da Ásia e da América do Norte mostra que prática de bullying de forma virtual vem aumentando desde 2018.Seja físico ou psicológico, o bullying e outras formas de violência entre jovens não são novidade. Na verdade, as tendências gerais têm se mantido constantes ao longo do tempo.

Entretanto, um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) realizado em 44 países da Europa, da Ásia Central e da América do Norte indica um aumento no cyberbullying — ou seja, o bullying praticado de forma virtual — desde 2018.

Publicado nesta quarta-feira (27/03), a pesquisa divulgada pela OMS/Europa identifica "a crescente digitalização das interações dos jovens" como uma das principais causas do cyberbullying.