Potências gastam US$ 2,4 tri em armas; valor erradicaria a pobreza extrema

No começo do nosso século, o economista Jeffrey Sachs estimou que o mundo precisaria investir US$ 175 bilhões por ano, durante 20 anos, para erradicar a pobreza. Se tivesse sido adotada, sua proposta teria levado o planeta a um outro caminho.

Se fosse para a saúde...

Doenças que assolam a humanidade também teriam, finalmente, uma resposta. Em 2020, a UNAids (programa da ONU contra a doença) lançou um programa para permitir que US$ 29 bilhões fossem investidos até 2025 para reverter de forma definitiva a trajetória da Aids nos países pobres e de renda média. Uma migalha diante dos preços das bombas e mísseis.

A comunidade internacional ainda lançou, em 2022, um plano para erradicar a pólio até 2026. Para isso, precisa de US$ 4,8 bilhões.

Mesmo no caso da covid-19, os recursos teriam sido decisivos, enquanto a guerra pelas vacinas criava o que africanos chamaram de um "apartheid" de saúde no mundo. Durante os momentos mais críticos da pandemia, o Banco Mundial estimou que seriam necessários US$ 50 bilhões para vacinar o mundo todo contra a covid-19.

Nos primeiros três anos da pandemia, governos destinaram mais de US$ 105 bilhões para a compra de vacinas e terapias. Até 2025, a conta chegará a US$ 157 bilhões, segundo a IQVIA Holdings Inc, empresa que atua com tecnologia da informação, saúde e pesquisa clínica.