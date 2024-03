EUA condenam ex-magnata das criptomoedas a 25 anos de prisão

"Ele [Bankman-Fried] sabia que era errado", disse Kaplan antes de proferir a sentença. "Ele sabia que era criminoso. Ele lamenta ter feito uma aposta muito ruim sobre a probabilidade de ser pego. Mas ele não vai admitir nada, como lhe é de direito".

Kaplan disse que, com a sentença, pretendia desabilitar Bankman-Fried "na medida do possível por um período significativo de tempo" e deixar claro "que há um risco de que este homem esteja em posição de fazer algo muito ruim no futuro". "E não é um risco trivial de forma alguma."

Segundo Kaplan, os clientes do jovem empresário não teriam o prejuízo inteiramente reembolsado pelo processo de falência.

"A afirmação do réu de que os clientes e credores da FTX serão totalmente pagos é enganosa, é logicamente falha, é especulativa", disse Kaplan. "Um ladrão que leva seu saque para Las Vegas e aposta com sucesso o dinheiro roubado não tem direito a um desconto na sentença usando seus ganhos em Las Vegas para devolver o que roubou."

A derrocada da FTX aconteceu porque a Alameda Research, um fundo de investimento também criado por Bankman-Fried, pegava emprestado recursos de clientes que estavam depositados na corretora.

Quando o caso veio à tona na imprensa, os clientes da FTX passaram a querer sacar seus depósitos por medo de perder o dinheiro. Sem capital suficiente para arcar com a debandada de investidores, a corretora acabou quebrando e dando um calote.