Rússia financiou rede de propaganda anti-Ucrânia na Europa - Inteligência tcheca descobre grupo que usava site de notícias com sede em Praga para divulgar informações favoráveis a Moscou. Com dinheiro russo, rede pagava políticos, incluindo membros da ultradireita alemã.A inteligência da República Tcheca descobriu uma rede financiada pela Rússia para espalhar propaganda favorável a Moscou e exercer influência em toda a Europa, tendo contatos inclusive no Parlamento Europeu.

O grupo, revelado nesta quarta-feira (27/03) pelo primeiro-ministro tcheco, Petr Fiala, usava o site de notícias Voice of Europe, com sede em Praga, para divulgar informações que visavam desencorajar a União Europeia (UE) a enviar ajuda à Ucrânia na guerra travada pela Rússia.

Segundo Fiala, o Serviço de Informações de Segurança da República Tcheca (BIS) descobriu que a rede pró-russa estava envolvida em atividades que "teriam um sério impacto sobre a segurança da República Tcheca e da UE".