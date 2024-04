Incêndio atinge Pico do Jaraguá, em São Paulo

Moradores que vivem perto do Pico do Jaraguá filmaram as chamas. Nos vídeos, compartilhados nas redes sociais, é possível perceber que fogo se alastra pela mata.

Causa do incêndio não foi divulgada. Brigadistas locais também atuam para apagar as chamas.

A brigadista florestal Sonia Ara Mirim, referência na luta em defesa da terra indígena Jaraguá, pediu ajuda nas redes sociais. Em vídeos compartilhados no Instagram, a ativista mostrou que as chamas se alastram pela região. "Estou fazendo esse vídeo para pedir mais apoio dos bombeiros, tem muitas vidas aqui, e o fogo está muito forte", disse.

Pico do Jaraguá considerado um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica da região metropolitana de São Paulo. No local vive a comunidade Guarani, composta por cerca de 700 pessoas de cinco aldeias indígenas diferentes.