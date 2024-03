Corte da ONU manda Israel liberar entrada de ajuda em Gaza - CIJ determina que país garanta a entrega "desimpedida" de ajuda humanitária ao território palestino, no âmbito de processo que apura eventuais atos de genocídio, e aponta fome extrema na região.O principal tribunal da ONU ordenou na quinta-feira (28/03) que Israel "garanta assistência humanitária urgente" em Gaza, e disse que "a fome extrema se instalou" no território palestino.

A decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ) exige que Israel abra mais passagens terrestres para a chegada de ajuda a Gaza por meio de caminhões que levam comida, água, combustível e outros itens de primeira necessidade para a população do território.

A medida foi tomada no âmbito do processo movido pela África do Sul na CIJ que acusa Israel de atos de genocídio em sua campanha militar lançada após os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro. Israel nega que esteja cometendo genocídio e acusa a África do Sul de tentar "minar o direito inerente e a obrigação de Israel de defender seus cidadãos".