O que une e o que afasta Brasil e Colômbia

Agenda

O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da Colômbia, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Em 2023, o comércio bilateral entre os países totalizou 6,1 bilhões de dólares, com as exportações brasileiras alcançado 3,8 bilhões de dólares, e as importações da Colômbia, 2,3 bilhões de dólares.

Na Colômbia, Lula se reúne com Petro na quarta-feira. No encontro, os líderes irão tratar de temas ambientais, econômicos, além de abordar um acordo de cooperação em inteligência policial. Eles também assinaram atos bilaterais.

Lula também participará do Fórum Empresarial Brasil-Colômbia, que contará com mais de 300 empresários de ambos os países, e da inauguração da 36ª Feira Internacional do Livro de Bogotá (FILBo), evento que tem o Brasil como convidado de honra neste ano.

Autor: Matheus Gouvea de Andrade