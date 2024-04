Explosão atinge base militar de milícia pró-Irã no Iraque

Milícias pró-Irã

A Mobilização Popular é uma organização guarda-chuva que contém várias milícias pró-iranianas que fazem parte da rede de representantes que Teerã tem conseguido usar há anos para promover seus interesses no Oriente Médio.

Essas milícias, de fato integradas às Forças Armadas do Iraque, incluem várias formações xiitas pró-iranianas que reivindicaram a responsabilidade por vários ataques com drones e mísseis nos últimos meses contra Israel e bases dos EUA no Iraque e na Síria.

Por sua vez, os EUA atacaram nos últimos meses posições e supostos líderes de movimentos como o al-Nujba e o Kataib Hisbolá, que fazem parte do grupo Mobilização Popular.

Ambos os grupos, considerados terroristas por Washington, também fazem parte do amálgama de milícias pró-iranianas Resistência Islâmica no Iraque, que lançou mais de 160 ataques contra as posições de Washington em solo iraquiano e sírio desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro.

O Iraque, cujo governo é um aliado dos EUA, mas não reconhece o Estado de Israel, criticou repetidamente os ataques dos EUA em seu território como "prejudiciais à sua soberania".